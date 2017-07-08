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Модрич о «Реале»: «Я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим»
Сегодня, 09:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своей тяге к победам:
«Когда вы выигрываете что-то один раз, потом два, три раза, то у вас появляется чувство, которое подталкивает вас вперед, к новым свершениям.
Вы хотите побеждать еще, еще и еще.
И я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим, выиграть все возможные трофеи. Потому аналогичные мысли и у игроков „Реала“».
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