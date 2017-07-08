Модрич о «Реале»: «Я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своей тяге к победам:

«Когда вы выигрываете что-то один раз, потом два, три раза, то у вас появляется чувство, которое подталкивает вас вперед, к новым свершениям.

Вы хотите побеждать еще, еще и еще.

И я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим, выиграть все возможные трофеи. Потому аналогичные мысли и у игроков „Реала“».