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Модрич: «Перейти из „Реала“ в любой другой клуб - значит, пойти на понижение»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Модрич Лука
Сегодня, 14:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что играет в лучшем клубе мира:

«Покинул ли бы я „Реал“ по собственной воле, как Озил или Ди Мария? Уйти из этого клуба - непростое решение. Если уйдешь, уже ничего не будет прежним. Я играю в лучшем клубе мира, это точно, поэтому перейти в любой другой клуб - значит, пойти на понижение.

У каждого могут быть свои причины, но в моем случае я таких не вижу, хотя в футболе все меняется быстро».

Ранее хорват рассказал о своей тяге к победам.

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