Модрич: «Перейти из „Реала“ в любой другой клуб - значит, пойти на понижение»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что играет в лучшем клубе мира:

«Покинул ли бы я „Реал“ по собственной воле, как Озил или Ди Мария? Уйти из этого клуба - непростое решение. Если уйдешь, уже ничего не будет прежним. Я играю в лучшем клубе мира, это точно, поэтому перейти в любой другой клуб - значит, пойти на понижение.

У каждого могут быть свои причины, но в моем случае я таких не вижу, хотя в футболе все меняется быстро».

Ранее хорват рассказал о своей тяге к победам.