Мончи: «Наингголан точно останется в „Роме“»

Спортивный директор «Ромы» Мончи заверил болельщиков римского клуба в том, что полузащитник «волков» Раджа Наингголан продолжит защищать цета «джаллоросси» и в следующем сезоне:

«Наингголан точно останется в „Роме“.

Время продаж важных игроков закончилось. Теперь нам нужно строить команду из тех игроков, что доступны на трансферном рынке».

Напомним, что в услугах Наингголана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Интер».