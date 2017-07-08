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Мончи: «Наингголан точно останется в „Роме“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Рома, Наингголан Раджа
Сегодня, 14:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Ромы» Мончи заверил болельщиков римского клуба в том, что полузащитник «волков» Раджа Наингголан продолжит защищать цета «джаллоросси» и в следующем сезоне:

«Наингголан точно останется в „Роме“.

Время продаж важных игроков закончилось. Теперь нам нужно строить команду из тех игроков, что доступны на трансферном рынке».

Напомним, что в услугах Наингголана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

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