30
Мончи: «Наингголан точно останется в „Роме“»
Сегодня, 14:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Спортивный директор «Ромы» Мончи заверил болельщиков римского клуба в том, что полузащитник «волков» Раджа Наингголан продолжит защищать цета «джаллоросси» и в следующем сезоне:
«Наингголан точно останется в „Роме“.
Время продаж важных игроков закончилось. Теперь нам нужно строить команду из тех игроков, что доступны на трансферном рынке».
Напомним, что в услугах Наингголана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через