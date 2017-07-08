Футболисты «Кубани» не будут бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов по зарплате

Голкипер «Кубани» Юрий Дюпин заявил, что команда не будет бойкотировать поединок первого тура нового розыгрыша ФНЛ из-за долгов клуба по зарплате игрокам, однако отметил, что такая возможность рассматривалась:

«Были мысли, чтобы не выходить на матч (с „Томью“). Сейчас могу сказать, что команда точно будет играть, я еду на стадион. Что касается долгов, не буду ничего комментировать, пусть это останется внутри клуба».