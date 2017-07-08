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Футболисты «Кубани» не будут бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов по зарплате

Матч: ТомьТомь1 : 3КубаньКубань
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Дюпин Юрий
Сегодня, 13:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Кубани» Юрий Дюпин заявил, что команда не будет бойкотировать поединок первого тура нового розыгрыша ФНЛ из-за долгов клуба по зарплате игрокам, однако отметил, что такая возможность рассматривалась:

«Были мысли, чтобы не выходить на матч (с „Томью“). Сейчас могу сказать, что команда точно будет играть, я еду на стадион. Что касается долгов, не буду ничего комментировать, пусть это останется внутри клуба».

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