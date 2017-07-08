Шишкин: «Общение с Сёминым шло по электронной почте»

Защитник «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин рассказал, почему был вынужден уйти из «Локомотива»:

«Все семь лет в „Локомотиве“ я чаще всего играл в основе. Потом поменялся тренер, я стал реже появляться на поле. Мы закончили первую часть чемпионата, в декабре я уехал в отпуск и получил уведомление по электронной почте, что не еду на сборы и буду тренироваться с дублем. Это было решение главного тренера, но с ним разговор так и не состоялся. Никаких объяснений, по каким причинам мной недовольны, мне никто не давал. Подойти к Семину лично возможности не было, а по телефону такие дела не решаются. Общение с тренером шло по электронной почте. Мы не раз общались с президентом клуба Ильей Геркусом, но он тоже не понимал причины.

После Кубка Конфедераций Геркус сказал, что ситуация не изменилась и клуб готов меня отпустить, хотя контракт с „Локомотивом“ действовал еще полтора года. В связи с этим пришлось подумать о переходе. Такое отношение не то чтобы расстраивало, просто это было неожиданно».