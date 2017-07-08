Жирков: «Даже по тренировкам видно, что Паредес – большой игрок»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков высоко оценил способности полузащитника Леандро Паредеса – новичка питерского клуба:

«Что скажу о новичках? Матчи покажут. Но даже по тренировкам видно, что, скажем, Паредес – большой игрок.

Ему только 23? В этом возрасте люди уже звездами становятся».

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что Паредес будет одним из ключевых игроков «сине-бело-голубых».