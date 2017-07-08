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«Спартак» показал форму на новый сезон

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Спартак М
Сегодня, 19:39 | Источник: твиттер журналиста Филиппа Папенкова | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» презентовал форму на сезон-2017/18. Стоит отметить, что клуб отказался от горизонтальной полоски на футболках, которая присутствовала на экипировке с 2006 года. Форма полностью выполнена из перерабатываемых материалов.

 

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