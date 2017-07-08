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«Спартак» показал форму на новый сезон
Сегодня, 19:39 | Источник: твиттер журналиста Филиппа Папенкова | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» презентовал форму на сезон-2017/18. Стоит отметить, что клуб отказался от горизонтальной полоски на футболках, которая присутствовала на экипировке с 2006 года. Форма полностью выполнена из перерабатываемых материалов.
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Этот цвет формы более актуален!
Этот цвет формы более актуален!
https://www.youtube.com/watch?v=nY-EXKzaLqc
Клуб пищевой промышленности стабильно захватывает африканский рынок.
Ведь там очень много голодающих, а так у них хоть по телевизору будет шанс посмотреть на мясо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/997925.shtml. Вся команда у вас выполнена из перерабатываемых материалов господи прости. Не обгадтесь в новой форме как обычно.
https://www.youtube.com/watch?v=nY-EXKzaLqc
African Rainbow Minerals
Royal African Company
SAB MILLER SOUTH AFRICA
MTN SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
ARCELOR MITTAL SOUTH AFRICA