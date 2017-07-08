Гоналон: «Я перешел в „Рому“, чтобы завоевывать трофеи»

Новичок «Ромы» Максим Гоналон поделился впечатлениями от своего нового клуба, а также рассказал о ближайших целях и задачах.

«Я очень рад быть здесь. „Рома“ - отличный клуб.

Серия А - это очень сложная лига, но я постараюсь показать свои лучшие качества. Рядом со мной будет играть фантастический Даниэле Де Росси. Всегда восхищался им, он был для меня примером. Я тоже хотел бы провести всю карьеру в одном клубе, но теперь я счастлив в „Роме“ и не могу дождаться начала тренировок вместе с Де Росси.

Мы знаем, что сбросить „Ювентус“ с трона будет тяжело, но „Рома“ тоже очень сильная команда. Я приехал сюда, чтобы завоевывать трофеи».