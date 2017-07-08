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Рангник: «„РБ Лейпциг“ не продаст своих лидеров даже за 100 млн евро»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, РБ Лейпциг, Рангник Ральф
Сегодня, 18:29 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Лейпцига» Ральф Рангник сообщил, что клуб не будет расставаться со своими лидерами даже за очень крупные деньги.

«У наших футболистов в контрактах нет суммы отступных. Я повторяю еще раз: мы не продадим никого из ключевых игроков. Есть много слухов, но все они не соответствуют действительности. Мы никого не продадим, даже если речь будет идти о трехзначном числе миллионов, и футболисты об этом знают.

Это нормально, что к нашим ребятам есть интерес после такого сезона. Тот же Форсберг и Кейта неплохо выступили и в национальных командах, но всё это не меняет нашу позицию. У игроков нет причин уходить, ведь мы будем выступать в Лиге чемпионов». 

Ранее сообщалось об активном интересе «Ливерпуля» в хавбеку «Лейпцига» Наби Кейта.

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