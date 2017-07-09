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Смолов угодил в лазарет «Краснодара»
Сегодня, 16:00 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов получил повреждение задней поверхности бедра в контрольном матче против ЦСКА, который команды провели сегодня в закрытом режиме.
Агент игрока Кахор Муминов прокомментировал травму, на восстановление от которой потребуется порядка трех недель:
«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб „Краснодара“ не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.
Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо Мюнхене».
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Звучит выстрел,Лариса падает,занавес.
Что это за фигня? Не удовлетворили просьбу сделать МРТ. В АВСТРИИ!!! О_о
Куда люди спортивные спецом ездят к хорошим спецам.
Реально какой-то гон. Дело явно не чистое.
Беги,Федя!Беги!
Сэкономили сотку евро на обследовании, потеряли на месяц игрока с многомиллионным контрактом:))) Краснодар - красавцы:)
Но на самом деле, это всё больше похоже на агентские игры.
Здоровья Федору!
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Как-то все это мутновато выглядит.
Но если Галицкий таким образом решил месть учинить - Феде нужно быстрее бежать из Краснодара.