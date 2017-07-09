Смолов угодил в лазарет «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов получил повреждение задней поверхности бедра в контрольном матче против ЦСКА, который команды провели сегодня в закрытом режиме.

Агент игрока Кахор Муминов прокомментировал травму, на восстановление от которой потребуется порядка трех недель:

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб „Краснодара“ не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо Мюнхене».