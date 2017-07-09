Спортдир «Енисея»: «Сложно что-то комментировать, когда на первых минутах отменяют гол»

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский раскритиковал судейство в матче первого тура первенства ФНЛ с питерским «Динамо» (1:2).

«Мы всегда ставим задачу перед командой ориентироваться в первую очередь на свои силы. Вне зависимости от качества газона, погодных условий или уровня судейства. Но когда уже на первых минутах отменяют очевидный гол, то тут сложно как-то корректно комментировать.

Печально, что эта тематика становится актуальной уже в первом туре в самом начале сезона. Причем, не только ведь в нашем матче, но и, насколько мне известно, у „Тамбова“ были существенные претензии», – сказал Петровский.