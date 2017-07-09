Спортдир «Енисея»: «Сложно что-то комментировать, когда на первых минутах отменяют гол»
Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский раскритиковал судейство в матче первого тура первенства ФНЛ с питерским «Динамо» (1:2).
«Мы всегда ставим задачу перед командой ориентироваться в первую очередь на свои силы. Вне зависимости от качества газона, погодных условий или уровня судейства. Но когда уже на первых минутах отменяют очевидный гол, то тут сложно как-то корректно комментировать.
Печально, что эта тематика становится актуальной уже в первом туре в самом начале сезона. Причем, не только ведь в нашем матче, но и, насколько мне известно, у „Тамбова“ были существенные претензии», – сказал Петровский.
Эпизод с незасчитанным голом Саркисова в матче #ДинамоСПбЕнисей. No comments. pic.twitter.com/UTEQ5eh0w9
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 9 июля 2017 г.
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Если они такими повторами пытались убедить, что офсайда не было, то не убедили:)