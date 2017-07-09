Талалаев: «После такого начала сезона опускаются руки»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев жестко раскритиковал арбитра после матча с «Оренбургом», а сегодня отметил, что у его клуба не хватает админресурса:

«Здесь дело даже не в выпускании крыльев, а в тех принципах, которые мы проповедуем. „Тамбов“ – маленький клуб из маленького города. И у нас нет такого админресурса, как у некоторых. Например, мы не можем взять и перенести игру.

В прошлом сезоне „Динамо“ здорово играло, никаких вопросов здесь быть не может. Но москвичи еще и обладали определенным админресурсом. Спокойно перенесли матч с „Лучом“ из Владивостока в Москву. И дальше пошли по дистанции.

Мы же делаем ставку только на свои футбольные возможности на поле. Имею в виду командные и групповые взаимодействия. У нас нет звезд. „Тамбов“ состоит из трудяг и работяг. Себя я, кстати, тоже к ним причисляю.

Я бы, может быть, не так реагировал после матча с „Оренбургом“, если бы нас судил молодой рефери, у которого нет еще достаточного опыта. Я еще пойму, если судья ошибается в обе стороны. Но когда после прошлого сезона остается такой осадок, и все продолжается в начале этого – порой начинают опускаться руки».