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Осорио дисквалифицирован на шесть матчей за угрозы в адрес судьи

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: тренеры, Осорио Хуан Карлос
Сегодня, 18:40 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио наказан за поведение в матче за третье место Кубка Конфедераций с Португалией (1:2). Наставник бурно выражал недовольство работой арбитра встречи и угрожал ему, попутно оскорбляя. Дисциплинарный комитет ФИФА признал вину Осорио, который получил дисквалификацию на шесть матчей.

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