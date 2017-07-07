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Осорио дисквалифицирован на шесть матчей за угрозы в адрес судьи
Матч: Португалия2 : 1Мексика
Сегодня, 18:40 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио наказан за поведение в матче за третье место Кубка Конфедераций с Португалией (1:2). Наставник бурно выражал недовольство работой арбитра встречи и угрожал ему, попутно оскорбляя. Дисциплинарный комитет ФИФА признал вину Осорио, который получил дисквалификацию на шесть матчей.
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