Осорио дисквалифицирован на шесть матчей за угрозы в адрес судьи

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио наказан за поведение в матче за третье место Кубка Конфедераций с Португалией (1:2). Наставник бурно выражал недовольство работой арбитра встречи и угрожал ему, попутно оскорбляя. Дисциплинарный комитет ФИФА признал вину Осорио, который получил дисквалификацию на шесть матчей.