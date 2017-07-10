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Карпин: «Будет ли Дзюба в „Спартаке“? Мне лично – по барабану»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Карпин Валерий , Дзюба Артём
Сегодня, 18:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в московский клуб:

«Вопрос об Артёме Дзюбе в „Спартаке“ нужно задавать Леониду Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов, ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в „Зените“? „Рубин“? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.

Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде».

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