Карпин: «Будет ли Дзюба в „Спартаке“? Мне лично – по барабану»

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в московский клуб:

«Вопрос об Артёме Дзюбе в „Спартаке“ нужно задавать Леониду Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов, ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в „Зените“? „Рубин“? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.

Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде».