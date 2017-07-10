Нигматуллин: «Даже реклама на форме „Спартака“ смотрится стильно»

Бывшему голкиперу «Спартака» Руслану Нигматуллину понравилась новая форма «красно-белых»:

«Понимаю, что именно не нравится в новой форме спартаковским болельщикам. Но не вижу в этом ничего критичного. Конечно, хотелось бы увидеть и ромб, и полосу на футболке. Но время движется вперёд.

Всё-таки футбольный клуб – это коммерческий объект, который стремится зарабатывать и выйти на самоокупаемость. А реклама – это живые деньги, как говорится. С этой целью всё и сделано. Но даже появившаяся спереди реклама, на мой взгляд, смотрится довольно стильно. Мне новая форма „Спартака“ нравится».