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Нигматуллин: «Даже реклама на форме „Спартака“ смотрится стильно»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Нигматуллин Руслан
Сегодня, 20:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывшему голкиперу «Спартака» Руслану Нигматуллину понравилась новая форма «красно-белых»: 

«Понимаю, что именно не нравится в новой форме спартаковским болельщикам. Но не вижу в этом ничего критичного. Конечно, хотелось бы увидеть и ромб, и полосу на футболке. Но время движется вперёд.

Всё-таки футбольный клуб – это коммерческий объект, который стремится зарабатывать и выйти на самоокупаемость. А реклама – это живые деньги, как говорится. С этой целью всё и сделано. Но даже появившаяся спереди реклама, на мой взгляд, смотрится довольно стильно. Мне новая форма „Спартака“ нравится».

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