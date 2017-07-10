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Хави Гарсия: «„Зенит“ обязан выиграть чемпионат, чтобы оправдать инвестиции»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Гарсия Хавьер
Сегодня, 21:31 | Источник: Record.xl.pt | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия рассказал португальским журналистам об ожиданиях от следующего сезона:

«Сможем ли мы стать чемпионами спустя два года? Клуб постоянно инвестирует, чтобы это произошло. Мы обязаны выиграть чемпионат, чтобы оправдать эти вложения.

Манчини — тренер-победитель, обладающий большим опытом. Российский чемпионат очень непростой. Хорошо, что он с нами.

Мы два года не играли в Лиге чемпионов. Это провал. Нам нужно развиваться, чтобы выйти на новый уровень».

Ранее Гарсия рассказал о своей позиции защитника.

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