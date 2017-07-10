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Хави Гарсия: «„Зенит“ обязан выиграть чемпионат, чтобы оправдать инвестиции»
Сегодня, 21:31 | Источник: Record.xl.pt | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия рассказал португальским журналистам об ожиданиях от следующего сезона:
«Сможем ли мы стать чемпионами спустя два года? Клуб постоянно инвестирует, чтобы это произошло. Мы обязаны выиграть чемпионат, чтобы оправдать эти вложения.
Манчини — тренер-победитель, обладающий большим опытом. Российский чемпионат очень непростой. Хорошо, что он с нами.
Мы два года не играли в Лиге чемпионов. Это провал. Нам нужно развиваться, чтобы выйти на новый уровень».
Ранее Гарсия рассказал о своей позиции защитника.
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