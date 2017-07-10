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Кержаков: «Возможно, „Зенит“ не стал вторым из-за качества газона „Крестовского“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 22:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий Александр Кержаков поделился своим видением причин неудачи «Зенита» в минувшем сезоне:

«Не хочу лезть в тренерские вопросы, но в какой-то момент можно было дать отдохнуть ребятам, которые провели много матчей. Были игры, когда можно было провести ротацию. Но сейчас просто говорить, что нужно было делать вот так, а если бы тогда проводили больше ротации, может, не заняли бы и третье место. 

Как дома грозненцам проиграли? Вот так и проиграли. Защищаться на таком поле, на котором мы играли, намного проще, чем атаковать. Это было ужасное поле. И в итоге качество газона „Крестовского“, возможно, повлияло на то, что „Зенит“ стал третьим, а не вторым. 

Не стал бы преувеличивать значение ухода Витселя. Думаю, больше команда зависела не от него, а от Гарая. Когда был Гарай, не надо было ломать голову над тем, кого ставить в центр обороны. Одна позиция была занята им, и ты прекрасно знал, что от него соперник не убежит, хотя по скорости Эсекьель был один из самых нерезких футболистов. Но он за счёт выбора позиции и умения читать игру всегда был на полшага впереди».

Ранее Кержаков заявил, что больше не будет играть за «Зенит».

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