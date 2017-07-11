Рейтинг@Mail.ru

Петкович: «Пожалуй, я влился в лучший коллектив России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Петкович Марко
Сегодня, 00:17 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Спартака» Марко Петкович в эфире программы «Все на матч» рассказал о своих увлечениях и поделился первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе:

«Я люблю все виды спорта, которые развиваются в Сербии, особенно баскетбол, волейбол, водное поло, а также теннис. Когда есть время, обязательно их смотрю. Музыку просто обожаю, а вот с конкретным жанром никак не определюсь — всё зависит от настроения. 

От всех людей, с которыми встретился в новой команде, впечатления просто великолепные. Я влился в хороший коллектив — пожалуй, лучший в России. Уже сейчас „Спартак“ показывает довольно качественный футбол. Ребята, которые выступали на Кубке Конфедераций, пока тяжеловаты. Но, уверен, они скоро наберут форму и команда станет намного сильнее. 

Знаю почти всех своих новых партнёров, поскольку в прошлом сезоне следил за игрой „Спартака“. Клуб бился за чемпионство и завоевал титул. Слышал много положительных отзывов от людей, которые лично знакомы с Массимо Каррерой. У него играют не имена и не фамилии. Но я знаю, в какую команду перехожу, знаю и футболистов, с которыми предстоит поспорить за место в составе на моей позиции. Конкуренция не помешает ни мне, ни им. Значит, расти будем все вместе. С нетерпением жду первого матча на стадионе „Спартака“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:18, редактировал Сегодня 00:18
Показать
Немного троллинга
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:13 Модельер Вячеслав Зайцев: «Новая форма „Спартака“ — никакая» 39
22:11 Кержаков: «Возможно, „Зенит“ не стал вторым из-за качества газона „Крестовского“» 27
20:18 Нигматуллин: «Даже реклама на форме „Спартака“ смотрится стильно» 34
18:01 Карпин: «Будет ли Дзюба в „Спартаке“? Мне лично – по барабану» 76
16:59 Червиченко: «Фанаты любого клуба примут Дзюбу нормально, ему будет комфортно везде» 69
16:34 Фурсенко: «„Зенит“ предлагал „Спартаку“ купить Дзюбу? Я никому ничего не предлагал» 119
Вадим Багров
Кто самый одиозный эксперт России?
«Соккер.ру» изучает футбольный феномен Орлова, Бубнова и Мостового. Почему популярны именно комментарии со скандальными нотами? 
Комментариев: 31
13:52 Уткин: «Смолов хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждой неделей» 75
13:10 Кречетов: «Этим летом „Динамо“ приобретёт ещё максимум одного игрока» 28
Александр Ярёменко
Как преодолеть оборону из пяти защитников? Часть 1
Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко отмечает стагнацию тренерских идей в головах российских специалистов и ищет способы повышения результативности отечественных клубов.
Комментариев: 0
все материалы по этой теме
Турниры