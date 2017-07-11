Петкович: «Пожалуй, я влился в лучший коллектив России»

Новичок «Спартака» Марко Петкович в эфире программы «Все на матч» рассказал о своих увлечениях и поделился первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе:

«Я люблю все виды спорта, которые развиваются в Сербии, особенно баскетбол, волейбол, водное поло, а также теннис. Когда есть время, обязательно их смотрю. Музыку просто обожаю, а вот с конкретным жанром никак не определюсь — всё зависит от настроения.

От всех людей, с которыми встретился в новой команде, впечатления просто великолепные. Я влился в хороший коллектив — пожалуй, лучший в России. Уже сейчас „Спартак“ показывает довольно качественный футбол. Ребята, которые выступали на Кубке Конфедераций, пока тяжеловаты. Но, уверен, они скоро наберут форму и команда станет намного сильнее.

Знаю почти всех своих новых партнёров, поскольку в прошлом сезоне следил за игрой „Спартака“. Клуб бился за чемпионство и завоевал титул. Слышал много положительных отзывов от людей, которые лично знакомы с Массимо Каррерой. У него играют не имена и не фамилии. Но я знаю, в какую команду перехожу, знаю и футболистов, с которыми предстоит поспорить за место в составе на моей позиции. Конкуренция не помешает ни мне, ни им. Значит, расти будем все вместе. С нетерпением жду первого матча на стадионе „Спартака“».