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Модельер Вячеслав Зайцев: «Новая форма „Спартака“ — никакая»
Вчера, 23:13 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Российский модельер Вячеслав Зайцев оценил новую форму «Спартака» и выразил недовольство дизайнерскими решениями:
«Новая форма у „Спартака“ совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только „Лукойл“ и видно. Там „Спартаком“ и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке.
Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма».
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Или войдите через
(да и полоска сзади им подойдет))
Сразу в баню их тянет мыло ронять
а вот эти перлы доставили:
"Будто букашки плавают по майке." и
"Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/998481.shtml
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/998481.shtml
Как так, у них и Молло и Передас, а интересуются мнением у заезжей звязды.
этО будущее ФНЛ)))))))))
1)Не нравится она ну и плевать , сколько людей ,столько и мнений !( и с чего вы решили ,что он гей ??? со свечкой стояли ??? просто наверно зависть , к человеку ,который лучше разбирается в штанах,рубашках и шарфах например)
2)Мне как болельщику Спартака форма не понравилась , но фанаты зенита,цска и тд , вам какое дело до нашей формы ???? вы будите видеть её только в обзорах да на наших общих матчах и всё !!!!Мне тоже , например не нравится форма цска из года в год , но я как увидел в новостях про новую форму и через час забыл.
Просто займитесь своим делом
а никакущая!!
Только полосу белую забыли. Она красиво смотрелась
по горизонтали на футболке. А так вообще яркая. Норм.
Сейчас еще и срочники начнутся от зависти пыхтеть)))