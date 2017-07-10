Модельер Вячеслав Зайцев: «Новая форма „Спартака“ — никакая»

Российский модельер Вячеслав Зайцев оценил новую форму «Спартака» и выразил недовольство дизайнерскими решениями:

«Новая форма у „Спартака“ совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только „Лукойл“ и видно. Там „Спартаком“ и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке.

Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма».