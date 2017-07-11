Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» повысил ценник на Куадрадо до € 30 млн

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Арсенал, Милан, ПСЖ, Куадрадо Хуан
Сегодня, 05:39 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Руководство «Ювентуса» установило новую цену за колумбийского вингера Хуана Куадрадо, утверждает источник. Ранее 29-летний футболист оценивался в € 25 млн, а теперь туринский клуб запрашивает за него на € 5 млн больше.

В услугах Куадрадо по-прежнему заинтересованы «Милан», ПСЖ и «Арсенал».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
06:19 Слухи Английские клубы претендуют на хавбека «Халл Сити» Хаддлстоуна 0
05:19 Источник: «Ляказетт мог перейти в МЮ, но Моуриньо выступил против трансфера» 2
05:00 Слухи Четыре клуба АПЛ готовы заплатить € 30 млн за Виллиама Карвалью 1
04:19 Слухи «Бетис» нацелился на Хави Гарсию 4
03:32 Слухи «Рома» близка к покупке Настасича 0
02:59 Слухи Фойт, которого сватали в «Зенит», близок к переходу в «Тоттенхэм» 1
02:37 Спортдиректор «Сан-Паулу»: «„Зенит“? Никаких переговоров по Кайо не было» 2
00:47 Слухи «Манчестер Юнайтед» намерен перехватить у «Челси» Бакайоко, предложив более 40 млн фунтов 7
00:33 Слухи «Атлетико» и «Монако» согласовали трансфер Фабиньо 2
00:24 Слухи Источник: «Дуглас Коста в среду пройдет медобследование в „Ювентусе“» 3
все материалы по этой теме
Турниры