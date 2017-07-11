«Ювентус» повысил ценник на Куадрадо до € 30 млн

Руководство «Ювентуса» установило новую цену за колумбийского вингера Хуана Куадрадо, утверждает источник. Ранее 29-летний футболист оценивался в € 25 млн, а теперь туринский клуб запрашивает за него на € 5 млн больше.

В услугах Куадрадо по-прежнему заинтересованы «Милан», ПСЖ и «Арсенал».