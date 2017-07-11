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«Ювентус» повысил ценник на Куадрадо до € 30 млн
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Арсенал, Милан, ПСЖ, Куадрадо Хуан
Сегодня, 05:39 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Ювентуса» установило новую цену за колумбийского вингера Хуана Куадрадо, утверждает источник. Ранее 29-летний футболист оценивался в € 25 млн, а теперь туринский клуб запрашивает за него на € 5 млн больше.
В услугах Куадрадо по-прежнему заинтересованы «Милан», ПСЖ и «Арсенал».
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