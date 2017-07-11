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Ряд топ-клубов нацелился на форварда «Селтика» Дембеле
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Марсель, Селтик, Дембеле Мусса
Сегодня, 06:56 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле находится в сфере интересов большой группы европейских клубов. На игрока молодёжной сборной Франции, которому 12 июля исполнится 21 год, претендуют «Арсенал», «Челси», «Эвертон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Милан», «Марсель» и дортмундская «Боруссия».
В минувшем сезоне чемпионата Шотландии Дембеле забил 17 мячей в 29 матчах. Контракт Дембеле с «Селтиком» действует до лета 2020 года. Источник отмечает, что шотландский клуб не намерен расставаться с игроком менее, чем за € 40 млн.
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