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Английские клубы претендуют на хавбека «Халл Сити» Хаддлстоуна
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Бирмингем Сити, Дерби Каунти, Вест Бромвич, Хаддлстоун Том
Сегодня, 06:19 | Источник: birminghammail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун может продолжить карьеру в другом английском клубе. По информации источника, на 30-летнего хавбека претендуют «Бирмингем», «Дерби Каунти» и «Вест Бромвич». Сумма отступных за экс-игрока сборной Англии составляет 2 млн фунтов.
Напомним, ранее защитник «Халла» Харри Магуайр перешёл в «Лестер».
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