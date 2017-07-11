Английские клубы претендуют на хавбека «Халл Сити» Хаддлстоуна

Полузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун может продолжить карьеру в другом английском клубе. По информации источника, на 30-летнего хавбека претендуют «Бирмингем», «Дерби Каунти» и «Вест Бромвич». Сумма отступных за экс-игрока сборной Англии составляет 2 млн фунтов.

Напомним, ранее защитник «Халла» Харри Магуайр перешёл в «Лестер».