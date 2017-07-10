Румменигге: «Соглашения с „Ювентусом“ по Косте пока нет, но вскоре мы можем прийти к нему»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что вингер мюнхенцев Дуглас Коста может в скором времени перейти в «Ювентус»:

«Считаю, что эта неделя будет решающей. Мы ведем переговоры уже полтора месяца, но я сохраняю оптимизм.

Соглашения между нами все еще нет, но переговоры продвинулись, и вскоре мы можем прийти к соглашению».

По слухам, «бьянконери» надеются арендовать бразильца с обязательством выкупа игрока за 40 млн евро следующим летом.