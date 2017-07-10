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Румменигге: «Соглашения с „Ювентусом“ по Косте пока нет, но вскоре мы можем прийти к нему»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Бавария, Румменигге Карл-Хайнц , Коста Дуглас
Сегодня, 16:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что вингер мюнхенцев Дуглас Коста может в скором времени перейти в «Ювентус»:
«Считаю, что эта неделя будет решающей. Мы ведем переговоры уже полтора месяца, но я сохраняю оптимизм.
Соглашения между нами все еще нет, но переговоры продвинулись, и вскоре мы можем прийти к соглашению».
По слухам, «бьянконери» надеются арендовать бразильца с обязательством выкупа игрока за 40 млн евро следующим летом.
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