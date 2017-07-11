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Директор тульского «Арсенала»: «Есть интерес к Тошичу»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, ЦСКА, Тошич Зоран
Сегодня, 18:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что клубу интересен полузащитник Зоран Тошич, который накануне покинул ЦСКА.
«У нас есть интерес ко многим футболистам, включая Зорана. Но в настоящий момент вопрос перехода Тошича не актуален», – сказал Балашов.
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