Директор тульского «Арсенала»: «Есть интерес к Тошичу»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что клубу интересен полузащитник Зоран Тошич, который накануне покинул ЦСКА.

«У нас есть интерес ко многим футболистам, включая Зорана. Но в настоящий момент вопрос перехода Тошича не актуален», – сказал Балашов.