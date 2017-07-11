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«Зенит» готов заплатить 60 млн евро за Икарди
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Интер, Зенит, Икарди Мауро, Мурильо Джейсон
Сегодня, 18:11 | Источник: calcioline.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» готов выложить 60 млн евро за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщают в Италии. Кроме того, российский клуб по-прежнему проявляет интерес и к защитнику «нерадзурри» Джейсону Мурильо.
В услугах футболистов заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который в свое время работал с этими игроками в «Интере».
24-летний Икарди в прошлом сезоне Серии А забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 34 поединках. На счету 25-летнего Мурильо 27 матчей и 6 желтых карточек.
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А то до этого всё почти даром досталось!
Кариму Сулейманову такое и не снилось! (куда там остальным))
Короче, браво столице газа! Браво, Милеру!
2) потому что решили не усиляться под ЛЕ, думали, луческий выведет нас в ЛЧ, но что-то пошло не так. на ЛЧ игроки лучше клюют, и дешевле. но ждать ещё раз фэйла в руководстве не пожелали, разбили свинью-копилку, где деньги лежали с продажи халков.
Хотя, Витсель и Халк переходили ранее, и ничего, не померли.
Икарди 60 не стоит.
Манчини, короче, решил пол-Италии в Зенит запихнуть.
Мне вот интересно, почему для Луческу денег хватило только на всяких Маков и Жулиано + уже были проданы Халк, Витсель, Гарай, а для Манчини снова деньги откуда-то взялись?
Изменилась с 1-го июля и будет оставаться такой до 30-го июня 2018 года.
Московские бабушки могут не волноваться!!!
А вот запастись канистрой бензина я бы им порекомендовал!!! :)
С трюфелями они обычно не ошибаются!!! :)
у пятачков нюх на хорошее
Пожалели ли московских бабушек.
Они конечно живут по принципу: нормально не жили и вам не дадим, но все же возраст нужно уважать.