«Зенит» готов заплатить 60 млн евро за Икарди

«Зенит» готов выложить 60 млн евро за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщают в Италии. Кроме того, российский клуб по-прежнему проявляет интерес и к защитнику «нерадзурри» Джейсону Мурильо.

В услугах футболистов заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который в свое время работал с этими игроками в «Интере».

24-летний Икарди в прошлом сезоне Серии А забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 34 поединках. На счету 25-летнего Мурильо 27 матчей и 6 желтых карточек.