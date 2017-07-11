Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» готов заплатить 60 млн евро за Икарди

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Интер, Зенит, Икарди Мауро, Мурильо Джейсон
Сегодня, 18:11 | Источник: calcioline.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» готов выложить 60 млн евро за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщают в Италии. Кроме того, российский клуб по-прежнему проявляет интерес и к защитнику «нерадзурри» Джейсону Мурильо.

В услугах футболистов заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который в свое время работал с этими игроками в «Интере».

24-летний Икарди в прошлом сезоне Серии А забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 34 поединках. На счету 25-летнего Мурильо 27 матчей и 6 желтых карточек.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:38
Показать
Немного троллинга
Сегодня 19:36
ответ пользователю Cules2013 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:34
ответ пользователю Cules2013 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:20
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 19:20
ответ пользователю An Jo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
FFZ
Сегодня 19:20
ответ пользователю Gotlib (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:19
ответ пользователю Беренгар (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:15
Показать
Немного троллинга
Сегодня 19:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:14
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:14
ответ пользователю zenit advokaat (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 19:12
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 19:10
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:37 Директор тульского «Арсенала»: «Есть интерес к Тошичу» 4
10:33 Слухи СМИ: «„Бордо“ заплатит „Зениту“ 3 млн евро за Йовановича» 19
Вчера
15:25 Слухи ЦСКА готов увеличить своё предложение «Коринтиансу» по Аране 38
15:13 Слухи В «Зените» ищут для Дзюбы новый клуб 275
09 июля 2017
19:32 Темури Кецбая об интересе к Кержакову: «Сейчас я ничего не могу сказать» 8
13:07 Слухи «Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету 62
08 июля 2017
21:49 Федун: «Трансферная стоимость Промеса? Он бесценен» 57
18:18 Сарсания: «Не могу подтвердить покупку Кайо, но переговоры ведем» 32
17:51 СМИ: «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро 87
14:49 Слухи «Спартак» претендует на капитана сборной Камеруна Муканджо 75
все материалы по этой теме
Турниры