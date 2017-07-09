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Темури Кецбая об интересе к Кержакову: «Сейчас я ничего не могу сказать»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Оренбург, Зенит, Кецбая Темури , Кержаков Александр
Сегодня, 19:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с экс-форвардом питерского «Зенита» Александром Кержаковым.

«Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить», - сказал Кецбая.

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