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Спортдиректор «Сан-Паулу»: «„Зенит“? Никаких переговоров по Кайо не было»
Сегодня, 02:37 | Источник: globo.com | Редакция: Павел Молочный
Спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти прокомментировал информацию о том, что защитник команды Родриго Кайо может перейти в «Зенит»:
«Никаких переговоров по Кайо не было. Продажа этого игрока не входит в наши планы, но в каждом контракте есть сумма отступных. Если какой-то клуб готов отдать требуемые деньги, тогда решение принимает футболист. Вы видели, что Кайо сыграл в последнем матче нашей команды. На данный момент никаких новостей нет».
Напомним, ранее сообщалось, что 23-летний бразилец не примет участия в матче чемпионата Бразилии с «Сантосом» 10 июля, так как ведёт переговоры с «Зенитом».
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