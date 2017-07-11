Спортдиректор «Сан-Паулу»: «„Зенит“? Никаких переговоров по Кайо не было»

Спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти прокомментировал информацию о том, что защитник команды Родриго Кайо может перейти в «Зенит»:

«Никаких переговоров по Кайо не было. Продажа этого игрока не входит в наши планы, но в каждом контракте есть сумма отступных. Если какой-то клуб готов отдать требуемые деньги, тогда решение принимает футболист. Вы видели, что Кайо сыграл в последнем матче нашей команды. На данный момент никаких новостей нет».

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летний бразилец не примет участия в матче чемпионата Бразилии с «Сантосом» 10 июля, так как ведёт переговоры с «Зенитом».