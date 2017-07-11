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СМИ: «„Бордо“ заплатит „Зениту“ 3 млн евро за Йовановича»
Сегодня, 10:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович согласовал с «Бордо» условия личного контракта, утверждают во Франции.
По информации источника, 21-летний серб подпишет с «виноделами» 4-летнее трудовое соглашение.
Ожидается, что игрок обойдется «Бордо» в 3 млн евро. «Зенит» также сохранит за собой право получить определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.
Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что в ближайшее время клуб расстанется с Йовановичем.
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Каждый игрок имеет минимальную цену продажи.
Все полученные средства бабушки планируют поделить поровну. :)))
Neto, Jovanovic, Tsallagov, Mauricio, Hernani, Mollo, Kokorin