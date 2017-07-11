СМИ: «„Бордо“ заплатит „Зениту“ 3 млн евро за Йовановича»

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович согласовал с «Бордо» условия личного контракта, утверждают во Франции.

По информации источника, 21-летний серб подпишет с «виноделами» 4-летнее трудовое соглашение.

Ожидается, что игрок обойдется «Бордо» в 3 млн евро. «Зенит» также сохранит за собой право получить определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что в ближайшее время клуб расстанется с Йовановичем.