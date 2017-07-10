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ЦСКА готов увеличить своё предложение «Коринтиансу» по Аране
Сегодня, 15:25 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь
ЦСКА продолжает проявлять интерес к защитнику «Коринтианса» Гильерме Аране.
Напомним, что бразильский клуб отказался расставаться со своим левым беком за 10 млн евро, однако «армейцы» не оставляют попыток подписать 20-летнего футболиста и, по слухам, готовы увеличить свое предложение.
Отмечается, что боссы «Коринтианса» оценивают игрока в 15 млн евро. Высокая цена может быть обусловлена тем, что клуб владеет лишь 40% прав на Арану.
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