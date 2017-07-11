Гендиректор «Динамо»: «Наша цель - финишировать выше, чем „Спартак“»
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о целях на предстоящий сезон.
«Принципиальные цели – финишировать выше, чем „Спартак“, правда? А дальше будем стараться вместе с вами, болельщиками. Игрокам тяжелее, они на поле, а мы будем смотреть за ними с трибун и надеяться, чтобы не было проблем весной, когда придется считать каждое очко.
Руководитель, ставивший задачу на сезон, сказал: „Есть такая присказка – если широко шагать, штаны порвутся“. Так что и задачи соответствуют нашим возможностям, прежде всего финансовым. Каждый наш игрок – мастер, профессионал, достойный любого места, в том числе и первого.
Неделю назад я встречался с командой и сказал, что все теперь зависит только от нее. Если команда хочет играть в еврокубках – будет играть. Руководство сняло все финансовые проблемы на сегодняшний день, уладили вопросы с УЕФА по финансовому фэйр-плей», – сказал Муравьев.
Напомним, что в первом туре чемпионата России «Динамо» сыграет со «Спартаком».
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В нашей ситуации только одна задача - положительный результат в каждой игре. Как говорили в СССР: Дома надо побеждать, на выезде ничейку зацепить))) Примерно такое и надо делать. А там уже как будет.
А чудеса в футболе приветствую)
Ничего неадекватного я не заметил,но финансы безусловно это главное в современном футболе.
Вот только игроки предпочитают подогрев финансовый популистским призывам.
Широко шагнете -
очко порвете .
нулевого-то места не предусмотрено
По-моему не совсем скромно, для дебюта, сразу на пятое место