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Карасев рассудит «Динамо» и «Спартак», а также другие назначения на 1-й тур РФПЛ

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Судейство
Сегодня, 18:46 | Источник: referee.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Назначены арбитры на матчи 1-го тура РФПЛ сезона-2017/18.

15 июля (суббота)

«Урал» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва);

«Тосно» — «Уфа»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль);

«Анжи» — ЦСКА: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);

16 июля (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва);

«Ахмат» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область);

18 июля (вторник)

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы);

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

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