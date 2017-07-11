Карасев рассудит «Динамо» и «Спартак», а также другие назначения на 1-й тур РФПЛ
Назначены арбитры на матчи 1-го тура РФПЛ сезона-2017/18.
15 июля (суббота)
«Урал» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва);
«Тосно» — «Уфа»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль);
«Анжи» — ЦСКА: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва);
«Ахмат» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область);
18 июля (вторник)
«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы);
«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).
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«Тосно» — «Уфа» 1:1
«Анжи» — ЦСКА 0:2
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Зенит» 0:2
«Рубин» — «Краснодар» 1:2
«Ахмат» — «Амкар» 1:0
«Локомотив» — «Арсенал» 2:1
«Динамо» — «Спартак» 43:0
«Тосно» — «Уфа» 1:1
«Анжи» — ЦСКА 0:2
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Зенит» 0:2
«Рубин» — «Краснодар» 1:2
«Ахмат» — «Амкар» 1:0
«Локомотив» — «Арсенал» 2:1
«Динамо» — «Спартак» 43:0
Спартак - Вперёд!!!!
Во первых, пол-состава в лице игроков основы
у нас осталось и они более или менее сыграны.
Т.е не совсем с нуля полного начинаем сезон.
Во вторых, закрыли совсем проблемные позиции,
разве что только с вратарем основы пока вопросы.
В третьих,задача закрепиться в десятке у нас как раз
и так поставлена,поэтому думаю,негоже нам начинать
сезон с разгромов,да еще и на своем поле,просто глянь
статистику прошлого сезона,что дома играли хуже,
чем в гостях,но однако все матчи достаточно упорные.
Ну и в четвертых,у нас пополнение хоть какое прибыло,
у вас же в принципе тот же состав - Тошич,не исключаю,
что можем и проиграть,но ведь можем и выиграть,и тебе удачи !
P.S. Да ) Совсем забыл ) А если еще Костян вам забьет,это будет сильно )
Назар, без обид, но что изменилась то за эти 1,5 месяца?
Григорян, как был быдловатым физруком так и остался. Игроков вы каких-то топовых взяли? да то же нет.
Поэтому без обид, но вы нам пока так же не соперники, как и в прошлом году. Постарайтесь за 10-ку зацепиться))
Удачи!)
Хотя бы на 1 матч)
Мы можем как выиграть, так и проиграть,насчет
разгромлен ты погорячился, наверно забыв,
что не дома играете.....Так что,выдохни пока )
Что Анжи будет разгромлен?
СКА - зенит 3:1
все ясно ....................
Как дела, Максимка?)
1) каждому судье по 2 чемодана (резервному тоже). это уже 20 лямов.
2) 20 лямов X 26 туров, которые купил спартак = 520 лямов. дороже открывашки вышло купить)
https://www.youtube.com/watch?v=OGZOc5jQoUQ
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Федун умеет стимулировать!
«Тосно» — «Уфа» 1:1
«Анжи» — ЦСКА 0:2
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Зенит» 0:2
«Рубин» — «Краснодар» 1:2
«Ахмат» — «Амкар» 1:0
«Локомотив» — «Арсенал» 2:1
«Динамо» — «Спартак» 43:0