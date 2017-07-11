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Погребняк сообщил, что его не устраивает нынешнее положение в «Динамо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Погребняк Павел, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 20:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал, что его не устраивает свое положение в клубе. По неофициальным данным, футболист зарабатывает порядка 2 млн евро в год, однако в прошлом сезоне он провел лишь 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«У меня еще год контракта, будем работать. Если вы думаете, что мое нынешнее положение в „Динамо“ меня устраивает, то вы заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле, это нужно переадресовать тренеру», — сказал футболист.

«Он выполняет все, что от него требуется. Мы зациклились на Павле, почему не спрашивают о других футболистах? На 80 процентов наш тренерский штаб понимает, кто будет играть со „Спартаком“ [в матче первого тура РФПЛ сезона-2017/18]. Относительно участия Павла пока сказать не могу», — добавил главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

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