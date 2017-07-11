«Верона» приобрела полузащитника «Манчестер Сити» Сукулини

Полузащитник «Манчестер Сити» Бруно Сукулини перешел в «Верону». Условия сделки не разглашаются. Полузащитник выступал за «Верону» во второй половине прошлого сезона на правах аренды, где в 16 матчах Серии Б отметился одним голом.

Ранее сообщалось о том, что «Верона» подписала контракт с 34-летним Антонио Кассано.