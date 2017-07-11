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«Верона» приобрела полузащитника «Манчестер Сити» Сукулини
Соккер.Ру // Италия. Серия B 2017/2018, Заграница: трансферы, Верона, Манчестер Сити, Сукулини Бруно
Сегодня, 21:19 | Источник: mcfcwatch.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Манчестер Сити» Бруно Сукулини перешел в «Верону». Условия сделки не разглашаются. Полузащитник выступал за «Верону» во второй половине прошлого сезона на правах аренды, где в 16 матчах Серии Б отметился одним голом.
Ранее сообщалось о том, что «Верона» подписала контракт с 34-летним Антонио Кассано.
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