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Ионов: «Уходил в ЦСКА, потому что не мог отказаться от выступления в ЛЧ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Динамо М, Ионов Алексей
Сегодня, 22:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Динамо» Алексей Ионов на встрече с болельщиками клуба рассказал, почему он решился на аренду в ЦСКА летом прошлого года.

«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов я не мог».

Ионов провел за «армейцев» 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

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