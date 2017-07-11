Ионов: «Уходил в ЦСКА, потому что не мог отказаться от выступления в ЛЧ»

Нападающий «Динамо» Алексей Ионов на встрече с болельщиками клуба рассказал, почему он решился на аренду в ЦСКА летом прошлого года.

«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов я не мог».

Ионов провел за «армейцев» 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча.