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Ионов: «Уходил в ЦСКА, потому что не мог отказаться от выступления в ЛЧ»
Сегодня, 22:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Динамо» Алексей Ионов на встрече с болельщиками клуба рассказал, почему он решился на аренду в ЦСКА летом прошлого года.
«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов я не мог».
Ионов провел за «армейцев» 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
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ты когда после 0,5 прямо философом становишься
интеллект подводит, за версту прёт."Больше звона, чем смысла"(Сенека Луций Анней, древний Риим).
но ерему дед профукал
От ЛЧ он не мог отказаться))) ога)))
И от бухла!!!)))