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Калитвинцев: «Футболисты „Динамо“ будут играть даже при задержках по зарплате»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 21:07 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о том, какая финансовая ситуация в клубе на данный момент и есть ли долги перед игроками за прошлый сезон.

«В прошлом году задерживали зарплату. У нас были два крупных кредитора. Только благодаря тому, что мы продали офисное здание в Петровском парке, принадлежавшее клубу, и заключили соглашение с кредитором, которому должны были 70 миллионов евро, сейчас мы без долговых обязательств и можем играть в еврокубках по критериям УЕФА.

В этом году у игроков не было задержек по зарплате. В дальнейшем есть определенные проблемы, но я не скажу о них. Мы договорились, что работаем на общую цель. Ребята будут биться за „Динамо“. Они будут играть даже при возникновении задержек по зарплате», - сказал Калитвинцев.

Напомним, что накануне «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

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