Калитвинцев: «Футболисты „Динамо“ будут играть даже при задержках по зарплате»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о том, какая финансовая ситуация в клубе на данный момент и есть ли долги перед игроками за прошлый сезон.

«В прошлом году задерживали зарплату. У нас были два крупных кредитора. Только благодаря тому, что мы продали офисное здание в Петровском парке, принадлежавшее клубу, и заключили соглашение с кредитором, которому должны были 70 миллионов евро, сейчас мы без долговых обязательств и можем играть в еврокубках по критериям УЕФА.

В этом году у игроков не было задержек по зарплате. В дальнейшем есть определенные проблемы, но я не скажу о них. Мы договорились, что работаем на общую цель. Ребята будут биться за „Динамо“. Они будут играть даже при возникновении задержек по зарплате», - сказал Калитвинцев.

Напомним, что накануне «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).