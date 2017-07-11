Манчини: «Возвращение Аршавина в „Зенит“ на данный момент невозможно»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини исключил возможность возвращения в команду Андрея Аршавина.

«Знаю, что это очень большой игрок для „Зенита“, в курсе какой вклад он внес в историю клуба и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед», - сказал Манчини.

Напомним, что Аршавин на данный момент выступает за казахстанский «Кайрат».