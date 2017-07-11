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Манчини: «Возвращение Аршавина в „Зенит“ на данный момент невозможно»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Манчини Роберто , Аршавин Андрей
Сегодня, 22:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини исключил возможность возвращения в команду Андрея Аршавина.
«Знаю, что это очень большой игрок для „Зенита“, в курсе какой вклад он внес в историю клуба и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед», - сказал Манчини.
Напомним, что Аршавин на данный момент выступает за казахстанский «Кайрат».
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