Манчини: «Дриусси может стать удивительным форвардом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал подписание контракта с нападающим Себастьяном Дриусси.

«Дриусси может стать удивительным форвардом. До того, как заключить соглашение, следил за ним на протяжении трех лет – с тех пор, когда он только начинал выступать за „Ривер Плейт“. Что касается аргентинцев в целом, то в моих прежних командах их было много, и все они очень сильны духом. Не думаю, что у Дриусси возникнут какие-то проблемы с адаптацией, хотя, конечно, менять обстановку, город, страну, чемпионат, да по сути – всю жизнь, трудно, особенно в юном возрасте», - сказал Манчини.