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Манчини: «Дриусси может стать удивительным форвардом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Манчини Роберто , Дриусси Себастьян
Сегодня, 22:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал подписание контракта с нападающим Себастьяном Дриусси.

«Дриусси может стать удивительным форвардом. До того, как заключить соглашение, следил за ним на протяжении трех лет – с тех пор, когда он только начинал выступать за „Ривер Плейт“. Что касается аргентинцев в целом, то в моих прежних командах их было много, и все они очень сильны духом. Не думаю, что у Дриусси возникнут какие-то проблемы с адаптацией, хотя, конечно, менять обстановку, город, страну, чемпионат, да по сути – всю жизнь, трудно, особенно в юном возрасте», - сказал Манчини.

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