«Зенит» прописал в контракте Дриусси отступные в размере 80 млн евро

Аргентинские журналисты разузнали некоторые подробности трудового договора между «Зенитом» и нападающим Себастьяном Дриусси.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» включили в контракт новичка пункт об отступных.

Отныне клубу, который пожелает переманить к себе 21-летнего аргентинца, по слухам, придется заплатить питерскому клубу 80 млн евро.

Напомним, что контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.