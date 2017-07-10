Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» прописал в контракте Дриусси отступные в размере 80 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Зенит, Дриусси Себастьян
Сегодня, 08:11 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Антон Белюсь

Аргентинские журналисты разузнали некоторые подробности трудового договора между «Зенитом» и нападающим Себастьяном Дриусси.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» включили в контракт новичка пункт об отступных.

Отныне клубу, который пожелает переманить к себе 21-летнего аргентинца, по слухам, придется заплатить питерскому клубу 80 млн евро.

Напомним, что контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:21
ответ пользователю Майкл59ru (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:17
Показать
Немного троллинга
Сегодня 09:13, редактировал Сегодня 09:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:12
ответ пользователю maak (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:04, редактировал Сегодня 09:06
ответ пользователю 3ton (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 09:00
ответ пользователю Байкал Иркутск (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:55, редактировал Сегодня 08:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:55
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:47, редактировал Сегодня 08:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:47
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:46, редактировал Сегодня 08:50
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 08:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:46
ответ пользователю Байкал Иркутск (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:38
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 08:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:33
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 08:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:30
Показать
Немного троллинга
Сегодня 08:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 08:29, редактировал Сегодня 08:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:26
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:24
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 08:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
13:14 Официально Фото «Хоффенхайм» продлил контракт с форвардом Вагнером 3
08:25 По новому контракту Месси будет зарабатывать около 1 млн фунтов в неделю 122
08 июля 2017
19:17 Официально «Дармштадт» продлил контракт с капитаном команды 0
07 июля 2017
22:20 Официально Фото «Ливерпуль» продлил контракт со своим воспитанником Арнольдом 3
19:53 Касильяс пошёл на понижение зарплаты для продления контракта с «Порту» 5
19:15 Официально Фото «Вильярреал» продлил контракт с Марином 2
18:35 Кукурелла подписал контракт с «Барселоной» 17
07:34 Слухи Кагава продлит контракт с «Боруссией» до 2020 года 3
03:48 Полузащитник Владлен Бабаев покинул «Спартак» 12
06 июля 2017
19:59 Официально Робсон-Кану продлил контракт с «Вест Бромвичем» 1
все материалы по этой теме
Турниры