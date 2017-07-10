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«Зенит» прописал в контракте Дриусси отступные в размере 80 млн евро
Сегодня, 08:11 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Антон Белюсь
Аргентинские журналисты разузнали некоторые подробности трудового договора между «Зенитом» и нападающим Себастьяном Дриусси.
Сообщается, что «сине-бело-голубые» включили в контракт новичка пункт об отступных.
Отныне клубу, который пожелает переманить к себе 21-летнего аргентинца, по слухам, придется заплатить питерскому клубу 80 млн евро.
Напомним, что контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.
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Или войдите через
там четыре состава
хотя в другом плане богат
А вот насчёт вранья это ты себе скажи и покажи где конкретно говорилось о Китае?
"Удержать Промеса летом будет вполне реально, – подчеркнул спартаковский босс. – Сейчас по нему есть предложения, но не такие, чтобы я сказал: "Ах!". А для меня это 40-50 миллионов. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся".
В Китае такого не знают поэтому и не интересуются!
Проект в своем репертуаре!
За него в следующем году и 10 лям ни кто не даст,а сам будет жаль,что пришел в секту,а обратной дороги нет!
Будет умолять,что бы убежать с проекта)!