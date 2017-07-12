СМИ: «„Палмейрас“ приобрел форварда „Леванте“ Дейверсона»

«Палмейрас» согласовал с «Леванте» трансфер нападающего испанского клуба Дейверсона, сообщает пресса. Сделка обошлась бразильцам в 5 миллионов евро.

Сообщается, что 26-летний футболист подпишет с «Палмейрасом» пятилетний контракт после того, как пройдет медосмотр.

Бразилец за два года в клубе провел 70 матчей и забил 16 голов.

Напомним, ранее «Леванте» расстался с полузащитником Виктором Камарасой.