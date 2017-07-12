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СМИ: «„Палмейрас“ приобрел форварда „Леванте“ Дейверсона»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Палмейрас, Леванте, Дейверсон
Сегодня, 12:50 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
«Палмейрас» согласовал с «Леванте» трансфер нападающего испанского клуба Дейверсона, сообщает пресса. Сделка обошлась бразильцам в 5 миллионов евро.
Сообщается, что 26-летний футболист подпишет с «Палмейрасом» пятилетний контракт после того, как пройдет медосмотр.
Бразилец за два года в клубе провел 70 матчей и забил 16 голов.
Напомним, ранее «Леванте» расстался с полузащитником Виктором Камарасой.
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