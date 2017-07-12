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«Интер» близок к покупке Дальберта за 20 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ницца, Энрике Дальберт
Сегодня, 09:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

«Интер» уже в ближайшие дни может совершить подписание защитника «Ниццы» Энрике Дальберта. Сообщается, что французский клуб принял предложение «нерадзурри» и получит за трансфер 20 миллионов евро, хотя ранее говорилось о сумме на 5 миллионов евро меньшую.

По слухам, 23-летний футболист ежедневно упрашивает руководство «Ниццы» отпустить его на «Сан-Сиро».

В минувшем сезоне бразилец совершил четыре ассиста за 38 матчей.

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