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«Интер» близок к покупке Дальберта за 20 млн евро
Сегодня, 09:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Интер» уже в ближайшие дни может совершить подписание защитника «Ниццы» Энрике Дальберта. Сообщается, что французский клуб принял предложение «нерадзурри» и получит за трансфер 20 миллионов евро, хотя ранее говорилось о сумме на 5 миллионов евро меньшую.
По слухам, 23-летний футболист ежедневно упрашивает руководство «Ниццы» отпустить его на «Сан-Сиро».
В минувшем сезоне бразилец совершил четыре ассиста за 38 матчей.
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