«Интер» близок к покупке Дальберта за 20 млн евро

«Интер» уже в ближайшие дни может совершить подписание защитника «Ниццы» Энрике Дальберта. Сообщается, что французский клуб принял предложение «нерадзурри» и получит за трансфер 20 миллионов евро, хотя ранее говорилось о сумме на 5 миллионов евро меньшую.

По слухам, 23-летний футболист ежедневно упрашивает руководство «Ниццы» отпустить его на «Сан-Сиро».

В минувшем сезоне бразилец совершил четыре ассиста за 38 матчей.