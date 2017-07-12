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СМИ: «„Барселона“ предложила „Бенфике“ 30 млн евро за Семеду»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бенфика, Семеду Нельсон
Сегодня, 12:14 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

«Барселона» желает заключить контракт с защитником «Бенфики» Нельсоном Семеду и готова за него заплатить 30 млн евро, сообщают испанские источники.

23-летний футболист прошел путь от второго состава чемпионов Португалии и провел за первую команду свыше 60 матчей.

Семеду может играть как на правом фланге, так и в центре обороны. Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес сообщил о том, что каталонцы уже контактировали с лиссабонским клубом. При этом на игрока, по слухам, также претендует «Манчестер Юнайтед».

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