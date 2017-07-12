Рондон встретился с Данни

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон встретился с полузащитником Данни, с которым он в свое время вместе выступал за «Зенит».

«Волшебник! В течение карьеры можно обрести друзей и братьев. Большое удовольствие вновь увидеться с тобой, Дании», – написал на своей странице в Твиттере Рондон.

Напомним, что накануне Данни подписал контракт с пражской «Славией».