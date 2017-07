Рондон встретился с Данни

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон встретился с полузащитником Данни, с которым он в свое время вместе выступал за «Зенит».

«Волшебник! В течение карьеры можно обрести друзей и братьев. Большое удовольствие вновь увидеться с тобой, Дании», – написал на своей странице в Твиттере Рондон.

Напомним, что накануне Данни подписал контракт с пражской «Славией».

The magic one!! The friends and brothers you meet through football. A real pleasure to see you, Danny! 🔝🤜🏾🤛🏼 🇻🇪 #VenezuelaIsInTheHouse pic.twitter.com/4vUpiM0z0R

— Salomón Rondón (@salorondon23) 12 июля 2017 г.