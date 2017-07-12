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Рондон встретился с Данни

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Зенит, Вест Бромвич, Славия П, Рондон Хосе Саломон, Данни
Сегодня, 22:39 | Источник: Твиттер Саломона Рондона | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон встретился с полузащитником Данни, с которым он в свое время вместе выступал за «Зенит».

«Волшебник! В течение карьеры можно обрести друзей и братьев. Большое удовольствие вновь увидеться с тобой, Дании», – написал на своей странице в Твиттере Рондон.

Напомним, что накануне Данни подписал контракт с пражской «Славией».

 

 

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