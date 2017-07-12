Манчини выбрал основного вратаря в «Зените», но пока решил не объявлять свой вердикт

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что уже принял решение об основном вратаре команды, но для начала хочет сообщить свое мнение коллективу «сине-бело-голубых».

«Решение я уже принял, но до того, как о нём узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого ещё не знает никто, кроме меня. Отмечу, что „Зениту“ повезло, ведь все четыре вратаря команды очень сильны».

На сбор «Зенита» в Австрию отправлялись Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин и Никита Гойло.