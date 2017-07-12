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Манчини выбрал основного вратаря в «Зените», но пока решил не объявлять свой вердикт
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Манчини Роберто , Гойло Никита, Лодыгин Юрий, Лунёв Андрей, Бабурин Егор, Рудаков Максим
Сегодня, 22:50 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что уже принял решение об основном вратаре команды, но для начала хочет сообщить свое мнение коллективу «сине-бело-голубых».
«Решение я уже принял, но до того, как о нём узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого ещё не знает никто, кроме меня. Отмечу, что „Зениту“ повезло, ведь все четыре вратаря команды очень сильны».
На сбор «Зенита» в Австрию отправлялись Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин и Никита Гойло.
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Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин и Никита Гойло
Кто-то лишний!)
Учитывая, что Лодыгина хотели отпустить в другой клуб, а Рудаков и Гойло на высоком уровне в принципе не выступали.
Кто же это может быть ? :-))