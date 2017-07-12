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Сапета: «В новом сезоне будет сложнее выигрывать»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Сапета Александр
Сегодня, 20:34 | Источник: Vtbrussia.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета уверен, что предстоящий сезон будет сложным для команды.

«У нас в минувшем сезоне случались поражения, но болельщики всегда оставались с нами. После матча мы их всегда благодарим. Понятно, что в новом сезоне будет сложнее выигрывать. Уровень ФНЛ и РФПЛ я даже сравнивать не буду. Болельщики это понимают, хотя есть, конечно, и такие, которым никогда не угодишь. Хоть первое место займи», - сказал Сапета.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Динамо» сыграет со «Спартаком».

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