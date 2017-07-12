Луческу: «Конечно же, в этом сезоне со мной „Зенит“ стал бы чемпионом»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил уверенность, что если бы он остался у руля «сине-бело-голубых», то непременно выиграл бы чемпионат России в грядущем сезоне.

«Вся атмосфера была создана, чтобы „Спартак“ победил. Ощущение, что этого хотели все – журналисты, руководители, футболисты, телевидение… Все было подготовлено. Так и надо – в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у „Спартака“ – да.

Стал бы „Зенит“ чемпионом со мной в следующем сезоне? Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы!

Уверен – с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат. А не было бы матча с „Анжи“, где тайм отыграли вдесятером, не было бы поражения от „Терека“, – попали бы в Лигу чемпионов. Команда не заслуживала этих поражений».