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Олег Шатов: «Третье место для „Зенита“ – большая неудача»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Шатов Олег
Сегодня, 17:17 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Лишь начало сезона покажет, как команда готова к нему. Сборы прошли очень продуктивно и в плане физической подготовки, и в плане тактики.

В команде появилось много новых игроков, и нам еще потребуется какое-то время, чтобы сыграться, но мы понимаем, что мы „Зенит“, и у нас есть только одна цель – побеждать. Третье место, которое мы занимали два года подряд, мы сами считаем большой неудачей, ведь каждый футболист хочет выступать в Лиге чемпионов.

Также не нужно забывать, что мы должны приносить команде и городу титулы. Надеемся, что в этом году у нас все сложится», — сказал Шатов.

Напомним, в первом туре чемпионата России «Зениту» предстоит сыграть с хабаровским СКА.

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