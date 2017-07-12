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Манчини: «Кокорину и Дзюбе нужно трудиться в 10 раз больше, чтобы стать звездами»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Манчини Роберто , Кокорин Александр, Дзюба Артём
Сегодня, 20:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился своими первыми впечатлениями от игры нападающих «сине-бело-голубых» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

«Согласен, что Александр один из самых талантливых в России. И хочу, чтобы он раскрылся как можно скорее – карьера футболиста скоротечна. Чем раньше Кокорин начнет оправдывать авансы, тем лучше для него самого. Время пока не упущено. Мне посчастливилось тренировать много хороших футболистов, в свое время играть с такими. Но при этом я не способен сделать все за Кокорина – должно быть желание и с его стороны, движение навстречу друг другу. Только так можно раскрыться полностью.

Можно ли сравнить его с Тевесом и Балотелли? Действительно, есть те, кто не выкладывается по полной и в результате не достигает максимума. Но Тевес и Балотелли, в отличие от Кокорина, выиграли множество титулов, побеждали в разных серьезных чемпионатах и проявили себя на самом высоком уровне. Кокорину, как и Дзюбе, нужно принимать экстраусилия и трудиться в десять раз больше, чем сейчас, чтобы стать настоящими звездами».

Ранее Манчини заявил, что ожидает от Кокорина и Дзюбы 35 голов на двоих в новом сезоне.

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