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Семин: «В игре со „Спартаком“ постараемся использовать все возможные варианты»
Сегодня, 21:48 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».
«Постараемся использовать все возможные варианты. Их немного. Оборона наше слабое место? Значит, будем больше атаковать. Сложно предугадать, что выйдет на первый план. Нужно понимать, что это всего один матч. Кто проявит больше характера, тот и победит. Будем биться за титул», - сказал Семин.
Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 14 июля.
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Самая крупная победа Спартака (с разницей 7 мячей):
8:1 (19 августа 1979 года, Чемпионат СССР 1979, Высшая лига, Второй круг)[1]
8:1 (16 июня 1988 года, Кубок Федерации Футбола СССР 1988, Группа В)[1]
Самая крупная победа Локомотива(с разницей 3 мяча):
3:0 (28 сентября 1952 года, Чемпионат СССР 1952, Класс А)[1]
5:2 (2 августа 2003 года, Чемпионат России 2003, Премьер-Лига, Второй круг)[2]
3:0 (2 мая 2007 года, Кубок России 2006/07, 1/2 финала)[2]
Самый результативный матч (10 мячей): Локомотив — Спартак, 4:6 (17 сентября 1949 года, Чемпионат СССР 1949, Первая группа, Второй круг)[1]
Самая результативная ничья (6 мячей): 3:3 (14 июня 1953 года, Чемпионат СССР по 1953, Класс А, Первый круг)[1]
Самое большое количество зрителей в матче Чемпионата России — 50 000 (8 апреля 2000 года, «Спартак» — «Локомотив», 0:0, Стадион «Лужники»)
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пора локе хоть раз прилично надрать спартачей. например, 5:0)
Пятое колесо.