Семин: «В игре со „Спартаком“ постараемся использовать все возможные варианты»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Постараемся использовать все возможные варианты. Их немного. Оборона наше слабое место? Значит, будем больше атаковать. Сложно предугадать, что выйдет на первый план. Нужно понимать, что это всего один матч. Кто проявит больше характера, тот и победит. Будем биться за титул», - сказал Семин.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 14 июля.