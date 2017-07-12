Кузьмин: «С приходом Бердыева поменялось всё»

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о прошедших сборах и о возвращении в команду Курбана Бердыева.

«Как обычно, сборы прошли плодотворно, хорошо поработали, много спаррингов провели. Были и хорошие моменты, и плохие. Было много теории. Все с нетерпением ждем начала сезона.

Можно сказать, что с приходом Бердыева поменялось все. И тренировки, теории стало больше, дисциплина улучшилась. Поэтому поменялось практически все.

Мой новый контракт? Переговоры ведутся, в ближайшие дни все должно решиться. И клуб, и я готовы продолжать сотрудничество, остались формальности».