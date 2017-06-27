Известный футбольный агент Жорже Мендеш подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании. Представитель Криштиану Роналду, Радамеля Фалькао и ряда других звезд якобы создавал схемы по уходу от налогов для себя и для своих клиентов. Сам Мендеш отрицает все обвинения, уверяя, что лишь представлял интересы своих клиентов в переговорах с клубами.